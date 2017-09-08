8 سبتمبر 2017 مـ / موافق 17 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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زلزال قوي يضرب المكسيك وتحذيرات من تسونامي

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – وكالات :-

ضرب زلزال قوي، الجمعة، قبالة سواحل جنوب المكسيك، الجمعة، فيما صدرت تحذيرات من احتمال وقوع موجات تسونامي.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجية الأميركية أن قوة الزلزال بلغت 8 درجات، وفق ما أوردت وكالة “رويترز”.

ويعتبر الزلزال الذي يبلغ 8 درجات قويا جدا أو عظيما، ويحدث بمعدل مرة واحدة في العام وفي وسعه إحداث أضرار على بعد مئات الكيلومترات من مركز حدوثه.

وقال شاهد من وكالة “رويترز” إن سكان مكسيكو سيتي هرعوا للشوارع بعد وقوع الزلزال.

وكان مركز الزلزال على بعد 123 كيلومترا جنوب غربي مدينة بيجيجيابان وعلى عمق 33 كيلومترا.

وذكر مركز التحذير من موجات المد البحري في المحيط الهادي أنه من المحتمل حدوث موجات مد عاتية “تسونامي” على مساحة شاسعة.

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