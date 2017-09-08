8 سبتمبر 2017 مـ / موافق 17 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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المكسيك تطرد سفير كوريا الشمالية بسبب التجارب النووية

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – وكالات :-

قالت الحكومة المكسيكية يوم الخميس إنها أعلنت السفير الكوري الشمالي لديها كيم هيونج جيل شخصا غير مرغوب فيه احتجاجا على التجارب النووية التي أجرتها الدولة الآسيوية في الآونة الأخيرة.

وأضافت الحكومة في بيان أنها أمهلت السفير 72 ساعة لمغادرة البلاد في خطوة تهدف للتعبير عن ”الرفض المطلق“ لأفعال كوريا الشمالية التي وصفتها بأنها تهديد خطير للمنطقة وللعالم.

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