8 سبتمبر 2017 مـ / موافق 17 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | قينان الغامدي يتعهد بالاعتذار للمعلمين والمعلمات في هذه الحالة

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

تعهد الكاتب الصحفي قينان الغامدي بتقديم اعتذار للمعلمين والمعلمات؛ إثر تصريحاته الأخيرة ضدهم، في حال اجتاز 60 % من المعلمين والمعلمات اختبار المركز الوطني للقياس.

وقال الغامدي في لقاء مع برنامج “ياهلا” على “روتانا خليجية”، إن 50 % من المتقدمين للوظائف التعليمية يفشلون في اختبار “قياس”، لذلك يطالب عدد كبير منهم بخفض الحد الأدنى للنجاح فيه.

وأضاف: “إذا طبقت الوزارة اختبارات قياس على المعلمين الحاليين واجتازها 60 % منهم، فأنا مدين لهم باعتذار مكتوب ومعلن”.

واعتبر الغامدي أن المعلم هو المسؤول الأول عن نجاح العملية التعليمية، وأن مستوى المناهج والمباني المدرسية شماعات يعلق عليها المعلمون فشلهم، مشدداً على أن الطلبة هم أفضل من يقيمون المعلمين والمعلمات، باعتبار أن رسوخ المعلم في ذاكرة تلميذه يمثل نجاحاً له.

وكان وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى قد وصف وجهة نظر الغامدي بأنها متجاوزة للنقد البناء، مشدداً على أن الوزارة تثق في إمكانات المعلم السعودي ومهنيته.

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