8 سبتمبر 2017 مـ / موافق 17 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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المخلوع “صالح” يستغيث بالمملكة: “أنقذونا.. وانقذوا البلاد من آفة ميليشيات الحوثي”

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – وكالات :-

وجّه نبيل الصوفي، السكرتير الإعلامي الخاص بالمخلوع علي عبدالله صالح، استغاثة عاجلة إلى المملكة، والحكومة الشرعية في عدن، وكل من يستطيع “إنقاذ البلاد من آفة ميليشيات الحوثي”، مطالبًا الجميع بسرعة التدخل.

وشنَّ “الصوفي” هجومًا حادًّا لميليشيات الحوثي، قائلاً: “كل شعار حوثي غير معنيّ بمعارك الجمهورية اليمنية”، وقال مخاطبًا الرياض وعدن واليمنيين في مأرب وصنعاء: “مستقبل اليمن بيدكم، أنقذونا”، بحسب ما نشره “المشهد اليمني”.

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