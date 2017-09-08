8 سبتمبر 2017 مـ / موافق 17 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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وزير خارجية البحرين: قطر فتحت أبوابها للجنود والآليات في تصعيد خطير.. وهي من وضعت العراقيل أمام أي حوار

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

قال وزير خارجية البحرين، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة إن دول الدول المقاطعة للدوحة أوصدت أبوابها في وجه شر الإرهاب المستطير والأذى الآتي من قطر التي فتحت أبوابها للجنود والآليات في تصعيد خطير، حسب قوله.

وأكد آل خليفة في سلسلة تغريدات عبر حسابه في “تويتر” أن الدول المقاطعة للدوحة لم ولن تسعى لأي تهديد عسكري، إلا أنها في الوقت ذاته لن تسمح لأي طرف كبر أو صغر شأنه بتهديد أمنها وشعوبها واستقرارها.

وأضاف الوزير البحريني أن أمير الكويت تكلم من قلبه بما نطمح إليه من استقرار للمنطقة، وأنه يعلم أن التصعيد العسكري لم يأتِ من الدول التي قاطعت قطر.

وتابع آل خليفة بالقول: “ما إن انتهى أمير الكويت من مؤتمره حتى رأينا سلبية الموقف القطري بوضع الشروط والعراقيل أمام أي حوار يلبي المطالب”.

وجدد آل خليفة التأكيد على أن مصر هي عمود الأمة وأنه لن يقبل أحد الإضرار بسلامتها، مشدداً على أن استهداف مصر وشعب مصر بدعم الإرهاب فيها هو أحد أهم أسباب اتفاقي الرياض والمقاطعة مع قطر.

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