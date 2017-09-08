8 سبتمبر 2017 مـ / موافق 17 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“التعليم”: عودة المعلمين بمن فيهم معلمو الأندية الصيفية الأحد المقبل

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

قال المتحدث الرسمي بوزارة التعليم، مبارك العصيمي إن جميع المعلمين بما فيهم معلمو الأندية الصيفية سيعودون لعملهم الأحد القادم الموافق 19 ذي الحجة.

وأوضح العصيمي أنهم سيعودون استعداداً للعام الدراسي القادم وللإشراف على اختبارات الدور الثاني.

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