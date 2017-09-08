8 سبتمبر 2017 مـ / موافق 17 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الكويت تؤكد موقفها المبدئي تجاه الأزمة مع قطر وتشيد ببيان الدول الأربع وحرصها على حل الخلاف

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أعربت دولة الكويت عن تقديرها لما ورد في بيان الدول الأربع المقاطعة لقطر حول رؤيتها لوضع حد للخلاف، وجددت الكويت موقفها المبدئي الهادف إلى التهدئة بدلًا من التصعيد، وإلى الحوار البناء بدلاً من القطيعة.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية الكويتية أن ‏دولة الكويت تابعت باهتمام البيان الذي صدر عن الدول الأربع حول الخلاف بين الأشقاء في المنطقة، وتعرب عن تقديرها لما ورد في البيان الذي يعكس حرص الأشقاء على وضع حد لذلك الخلاف، وما عبروا عنه من تقدير لما تقوم به الكويت من جهود.

وأضاف أن الكويت تؤكد موقفها المبدئي حيال ذلك الخلاف الذي سبق أن عبرت عنه منذ البداية، الهادف إلى التهدئة بدلًا من التصعيد، وإلى الحوار البناء بدلًا من القطيعة.

وأكد المصدر أن ما تحقق لجهود دولة الكويت من نجاح في التهدئة وعدم التصعيد بكل ما ينطوي عليه من مخاطر، جاء نتيجة تفهم الأشقاء خطورة استمرار ذلك الخلاف وانعكاساته المهددة للأمن والاستقرار في المنطقة، وعلى مستقبل مسيرة مجلس التعاون الخليجي، وتأكيد استمرار حرصهم على اللجوء إلى الحوار.

وأضاف أن دولة الكويت ستواصل مساعيها الخيرة لرأب الصدع، يحدوها الأمل والتفاؤل بالوصول إلى نهاية سريعة لذلك الخلاف المؤسف.

وكانت الدول الأربع علقت في بيان مشترك على تصريحات أمير الكويت بشأن استعداد دولة قطر للحوار حول تنفيذ المطالب الـ13، مؤكدة أن الحوار يجب ألا تسبقه أي شروط، كما عبرت الدول عن أسفها لما ذكره أمير الكويت بأن الوساطة نجحت في وقف التدخل العسكري، مؤكدة أن الخيار العسكري لم ولن يكون مطروحاً بأي حال.

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