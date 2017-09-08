صور | حجاج بيت الله الحرام يؤدون صلاة الجمعة في المسجد النبوي

(أنحاء) – متابعات :-
أدى حجاج بيت الله الحرام زوار المدينة المنورة اليوم صلاة الجمعة في المسجد النبوي بعد أن منّ الله عليهم بأداء فريضة حج هذا العام.
وحرصت الأجهزة المعنية الحكومية والأهلية، بإشراف من الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، على تقديم منظومة متكاملة من الخدمات وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد.
وقدّمت وكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي أفضل الخدمات لضيوف بيت الله الحرام وزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكي يؤدوا بقية مناسكهم وعبادتهم في راحة واطمئنان.
وشكّلت أمانة منطقة المدينة المنورة العديد من الفرق واللجان في موسم ما بعد الحج للقيام بالجولات الميدانية على الأسواق، للتأكد من صلاحية المواد الغذائية المعروضة والحصول على التصاريح اللازمة، للتأكد من مستوى النظافة وسلامة تلك الأطعمة وفق الشروط الصحية.
من جهتها، كثفت شرطة منطقة المدينة المنورة من خلال خطتها التشغيلية لموسم ما بعد الحج الدوريات الأمنية ورجال الأمن وتأمين المعدات والآليات والأجهزة الحديثة، التي من شأنها تحقيق الأمن والأمان للمواطنين والحجاج والزوار.