8 سبتمبر 2017 مـ / موافق 18 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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تنظيم داعش الإرهابي يكشف بوضوح علاقته بـ “قطر”.. ويعلن مناصرتها

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أعلن تنظيم داعش الإرهابي اليوم الجمعة عنه نصرة النظام القطري الداعم للإرهاب ضد الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.

 حيث أصدر التنظيم الإرهابي بيان له نشره عبر بيان رسمي في مواقع التواصل الاجتماعي.

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