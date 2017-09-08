8 سبتمبر 2017 مـ / موافق 18 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | لحظة انقلاب “مفحط” ومرافقيه بعد فقدانه السيطرة على السيارة بأحد طرق المملكة

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

وثق مقطع فيديو متداول حادث انقلاب سيارة على أحد طرق المملكة بعد أن فقد قائدها السيطرة عليها إثر قيامه بممارسة مخالفة التفحيط.

وأبان المقطع المصور المركبة تسير على الطريق بشكل عادي ومن ثم يقوم قائد السيارة بالذهاب يمينا ويسارا بشكل مفاجئ، حتى تعرضت السيارة للانقلاب على الطريق عدة مرات.

ووفقا لمقطع الفيديو المتداول، تمكّن قائد السيارة ومرافقوه من الخروج من السيارة بعد تعرضها للانقلاب.

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