أنت تتصفح:الرئيسية»شبكات اجتماعية»فيديو | لحظة انقلاب “مفحط” ومرافقيه بعد فقدانه السيطرة على السيارة بأحد طرق المملكة
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
فيديو | شاهد وريث العرش الثالث لبريطانيا في أ...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- بدأ الأمير جورج الثالث، أمس الخميس، أول أيامه في إحدى مدارس لندن، بصحبة والده
-
-
فيديو وصور | حريق ضخم في ناقلة وقود يؤدي لاحت...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- اندلع حريق ضخم اليوم الجمعة في ناقلة وقود محملة بالبنزين، ما نتج عنه احتراق
-
فيديو | قينان الغامدي يتعهد بالاعتذار للمعلمي...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- تعهد الكاتب الصحفي قينان الغامدي بتقديم اعتذار للمعلمين والمعلمات؛ إثر تصريحاته الأخيرة ضدهم، في