صورة | مدير مستشفى في حائل يُكرّم نفسه بشهادة تقدير.. ويرد على منتقديه

(أنحاء) – متابعات :-
أصدر مدير مستشفى الولادة والأطفال بمدينة حائل، شهادة شكر وتقدير لنفسه على مشاركته كمحاضر في ندوة طبية نظمتها المستشفى.
وجاء نص شهادة التقدير والشكر التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت استهجانا كبيرا: “تتقدم إدارة مستشفى الولادة والأطفال بالشكر والعرفان للدكتور محمد حمدان الشمري لمشاركته كمحاضر ومساهم بإنجاح ندوة السلامة الدوائية الأولى والمقامة بالمركز التعليمي بالمستشفى”، وذُيلت الشهادة بتوقيع مدير المستشفى نفسه.
من جهته، أكد الدكتور الشمري مدير المستشفى تعليقا منه على إصدار الشهادة، أنه ليس جريمة أن يُكرم الشخص نفسه، مبينا، أنه كان أحد المحاضرين في تلك الندوة، حسب “عين اليوم”.