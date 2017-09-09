8 سبتمبر 2017 مـ / موافق 18 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“السبهان”: الإرهاب منبعه إيران وابنها البكر حزب الشيطان

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أكد وزير الدولة لشؤون الخليج العربي، ثامر السبهان، أمس الجمعة، أن الإرهاب والتطرف في العالم منبعهما إيران وابنها البكر حزب الشيطان.

ودعا السبهان دول العالم إلى مواجهة إيران وحزب الشيطان كما تعامل مع تنظيم “داعش” الإرهابي ووأد الإرهاب من منبعه .

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