8 سبتمبر 2017 مـ / موافق 18 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | شاهد وريث العرش الثالث لبريطانيا في أول أيام دراسته

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

بدأ الأمير جورج الثالث، أمس الخميس، أول أيامه في إحدى مدارس لندن، بصحبة والده الأمير وليام وغياب والدته الدوقة كيت بسبب متاعب الحمل.

واصطحب الأمير وليام ولده جورج (أربع سنوات) من قصر كينسنغتون إلى مدرسة توماس باترسي جنوب غربي لندن.

وأمسك جورج الذي بدا متوترا بيد أبيه وهو يرتدي الزي المدرسي في حين استقبلتهما، هيلين هاسليم، مديرة المرحلة الابتدائية في المدرسة.

ولم تتمكن والدته كيت من مرافقته بسبب أعراض غثيان الصباح الشديدة المصاحبة للحمل، كما ألغت ارتباطات أخرى هذا الأسبوع بعد أن أعلن القصر، الاثنين، أنها تنتظر مولودا ثالثا.

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