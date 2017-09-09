9 سبتمبر 2017 مـ / موافق 18 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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المملكة واليابان توقعان مذكرة تعاون بشأن تأشيرات الزيارة.. مدتها 3 سنوات بقيمة 190 ريالاً

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أقر مجلس الوزراء مؤخرا مذكرة تعاون وقعها وزير الخارجية عادل الجبير مع نظيره الياباني فوميو كيشيدا بشأن تسهيل منح مواطني البلدين تأشيرات الزيارة متعددة السفرات.

ونصت مذكرة التعاون على أن تكون مدة تأشيرة الدخول للزيارة 3 سنوات على ألا تتجاوز مدة الإقامة في كل سفرة 90 يوماً، وأن تكون جوازات سفر الراغبين في الحصول عليها صالحة وسارية المفعول.

كما تضمنت المذكرة أن يكون رسم التأشيرة مبلغ 190 ريالا سعوديا للجانب السعودي و6000 ين ياباني للجانب الياباني وفق مبدأ المعاملة بالمثل، وأن يلتزم حامل التأشيرة باحترام القوانين الوطنية والأنظمة والتقاليد لدى الجانب المضيف طوال مدة إقامته.

وشددت المذكرة التي سيستمر العمل بها خمسة أعوام على ألا يُسمح لحاملي تأشيرة الزيارة بمزاولة أي عمل خلال مدة الزيارة، مع حفظ حق كل من المملكة واليابان في رفض دخول أي شخص لا يُرغب فيه من مواطني البلد الآخر أو تقليل مدة تأشيرته أو إنهاء إقامته.

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