فيديو | ناصر القصبي يقع ضحية “مزحة ثقيلة” من أقاربه في استراحة العائلة

(أنحاء) – متابعات :-
وقع الفنان ناصر القصبي ضحية لمزحة ثقيلة نفذها عدد من أقاربه خلال حضوره حفل زواج نجل شقيقه الذي أقيم مساء يوم أمس (الخميس).
وأوضح القصبي أن أقاربه بالعادة عندما يقيمون حفل زواج في استراحة العائلة يمازحون العريس بعد انتهاء مراسم الزواج برميه في مسبح الاستراحة.
وأضاف أن العريس نجا هذه المرة من الرمي في المسبح ووقع هو ضحية للمزحة الثقيلة، حيث تجمع حوله أقاربه وقذفوا به في الماء.
ونشر القصبي مقطع فيديو للحادثة، مرفِقاً به تعليقاً كتب فيه: “البارح زواج ولد أخوي في استراحة القصبي، وعندهم عادة عجيبة يذبون المعرس (يرمونه) بعد انتهاء العرس بثيابه بالمسبح. تآمروا علي وذبوني أنا في المسبح”.
البارح زواج ولد أخوي في استراحة القصبي وعندهم عادة(عجيبه) يذبون المعرس بعد انتهاء العرس بثيابه بالمسبح . تآمروا علي وذبوني أنا في المسبح pic.twitter.com/TVEROc4uGJ
— ناصر القصبي (@algassabinasser) September 8, 2017