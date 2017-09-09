فيديو | ناصر القصبي يقع ضحية “مزحة ثقيلة” من أقاربه في استراحة العائلة

البارح زواج ولد أخوي في استراحة القصبي وعندهم عادة(عجيبه) يذبون المعرس بعد انتهاء العرس بثيابه بالمسبح . تآمروا علي وذبوني أنا في المسبح pic.twitter.com/TVEROc4uGJ

— ناصر القصبي (@algassabinasser) September 8, 2017