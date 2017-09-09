9 سبتمبر 2017 مـ / موافق 18 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | موظف في مطار الرياض يستفز عمر خريبين ويدعو بخسارة الهلال أمام العين.. والجوازات تتفاعل وتعاقبه

بتاريخ رياضة ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي موقفاً حدث بين محترف نادي الهلال المهاجم السوري عمر خريبين وأحد موظفي مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وبدا خريبين في المقطع وهو يرد على موظف المطار الذي تعمد استفزازه، متمنياً خسارة الهلال أمام العين الإماراتي في إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال آسيا.

وأوضح المقطع موظف المطار وهو يقول لمحترف الهلال: “إن شاء الله تخسرون قدام العين”، ليرد عليه عمر خربين بقوله: “ترانا فريق سعودي وأنت سعودي المفروض تشجعنا”.

ذكرت مصادر أن إدارة الجوازات مطار الملك خالد الدولي بالرياض تفاعلت مع مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر موظفاً بالمطار وهو يستفز محترف نادي الھلال المھاجم السوري عمر خريبین ويتمنى خسارة الھلال أمام العین الإماراتي في إياب دور الثمانیة من بطولة دوري أبطال آسیا، لافتةً إلى أنها سارعت باتخاذ قرار بشأن الواقعة.

وأضافت المصادر أن جوازات المطار قررت معاقبة الموظف بعد ثبوت استفزازه للاعب الهلال “خربيين”، وفقاً لـ”عين اليوم”.

هذا وتترقب جماهير نادي الهلال المباراة المقبلة للفريق أمام العين الإماراتي، يوم الاثنين القادم، حيث يحتاج نادي الهلال إلى الفوز لضمان العبور إلى نصف النهائي، بعد أن عاد بنتيجة التعادل السلبي من الإمارات في مباراة الذهاب.

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