9 سبتمبر 2017 مـ / موافق 18 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | شاب يفض مشاجرة حامية بين وافدين بطريقة عجيبة

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

وثق شاب سعودي عبر مقطع فيديو طريقته في فك الاشتباك بين وافدين من جنسية آسيوية بعدما دخلا في عراك بالأيدي بسبب خلاف على مبلغ مالي.

وأظهر المقطع الشاب وهو يقود سيارته بأحد شوارع حائل ليفاجأ بوافدين يتشاجران بشكل عنيف، ليتدخل سريعا فيما بينهما لتهدئة كل شخص على حدة، حتى ابتعدا عن بعضهما.

وأبان المقطع المصور الشاب وهو ينصح الوافدين بأن الشجار لن يحل الخلاف فيما بينهما، ناصحا أحدهما بالحصول على قسط من الراحة حتى بعد صلاة العصر ويمكن بعدها حل الخلاف فيما بينهما دون عراك.

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