9 سبتمبر 2017 مـ / موافق 18 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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بعدما رفضت عائلتها توليدها بعملية “قيصرية”.. صينية تنتحر لتخليص نفسها من ألم الولادة | فيديو

بتاريخ فيديو ،هنا و هناك | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أقدمت سيدة صينية على الانتحار، بعد ساعات من رفض عائلتها الموافقة على إجرائها عملية ولادة قيصرية، حيث سبّب لها عُسر الولادة الطبيعية ألمًا كبيرًا.

وأظهر مقطع فيديو سجلته كاميرات المراقبة بالمستشفى، السيدة الحامل وهي منهارة وحولها العديد من أقاربها وعاملون بالمستشفى في محاولةٍ منهم لمساعدتها على الوقوف بعد سقوطها على الأرض من شدة الألم وفجيعة الموقف.

وتسببت ضخامة رأس جنينها في تعسر الولادة الطبيعية فضلًا عن إيلامها بشكل كبير، وما زاد من شدة الموقف المؤسف هو تعنت عائلتها في الموافقة على إجراء العملية الجراحية؛ لأن قوانين الدولة توجب موافقة الأهل وإعطاء الإذن لهذه العمليات.

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