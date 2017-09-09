9 سبتمبر 2017 مـ / موافق 18 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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ترامب يجري اتصالات منفصلة مع قادة السعودية والإمارات وقطر

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – وكالات :-

قال البيت الأبيض، الجمعة، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يجري اتصالات منفصلة مع قادة السعودية والإمارات وقطر، ويشدد على أهمية الوحدة بين شركاء أمريكا العرب للتصدي لتهديد إيران، حسب “رويترز”.

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