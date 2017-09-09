9 سبتمبر 2017 مـ / موافق 18 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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‏الشيخ عبدالله آل ثاني: سعدت بطلب أمير قطر بالجلوس والحوار لحل الأزمة الراهنة.. وحزنت لما آلت إليه الأمور

بتاريخ شبكات اجتماعية | الكاتب :

(أنحاء) – خضراء الزبيدي :

عبر الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني عن حزنه لما وصلت إليه الأمور مع السلطة القطرية وإعلان المملكة تعطيل أي حوار أو تواصل مع قطر حتى يصدر منها تصريح واضح توضح فيه موقفها بشكل علني .

وقال الشيخ عبدالله عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: “سعدت بطلب الشيخ تميم بالجلوس مع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لحل الأزمة الراهنة بين قطر والدول المقاطعة وحزنت لما آلت إليه الأمور”.

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