أنت تتصفح:الرئيسية»شبكات اجتماعية»سعودية تناشد ولي العهد: أقاربي هدموا منزلي للاستيلاء عليه.. وأصبحت وزوجي المُقعد بلا مأوى | فيديو
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لا يجوز لأحد هدم ممتلكات الغير ليه البلد مافيه أمن وواضح ان هذى قريه وكل من يبنى فيها من نفس القبيله وهذا عدوان وتعدى وسطو ع مال الغير اكيد البيت مبنى بفلوس حتى لو الارض منازع عليها وبفلوس المراه المسكينه
الله ينصره
وبعد لجنه من فيصل بن سلمان حكمت للمرأه بالملكية
هههههه أقاربها يتحدون أمير المنطقه مهزلها