14 سبتمبر 2017 مـ / موافق 23 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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سعودية تناشد ولي العهد: أقاربي هدموا منزلي للاستيلاء عليه.. وأصبحت وزوجي المُقعد بلا مأوى | فيديو

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

اتهمت مواطنة بقرية المواريد بالمدينة المنورة أقارب لها بالاعتداء على منزلها وهدمه، وذلك ضمن مخطط للاستيلاء عليه بالقوة، وذلك على خلفية نزاع بينها وبينهم حول ملكية الأرض.

وناشدت المواطنة وتدعى “أم فهد” ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإنصافها، ورد حقها، مبينة أنها باتت وزوجها المقعد بلا مأوى، وأن جميع أبنائها بالحد الجنوبي.

وقالت إن أقاربها استغلوا فرصة غيابها عن المنزل وقاموا بهدمه، وأنها تقدمت ببلاغ للشرطة، مضيفة أنها سبق وتقدمت بشكوى لإمارة المنطقة بشأن المضايقات التي تجدها من أقاربها لإجبارها على الخروج من المنزل.

وأبانت أن أمير المنطقة الأمير فيصل بن سلمان كلف لجنة للوقوف على الأمر، وقد صدر القرار بملكيتها للمنزل، غير أن أقاربها لم يقبلوا بالأمر، وعاودا مضايقتها حتى وصل الأمر لتجرؤهم على هدم المنزل، وفقاً لصحيفة “عاجل”.

وأظهر مقطع فيديو متداول تمت الإشارة إلى أنه منزل المواطنة، وقد تعرض للهدم في أجزاء منه.

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تعليقان

  1. هدو بتاريخ

    لا يجوز لأحد هدم ممتلكات الغير ليه البلد مافيه أمن وواضح ان هذى قريه وكل من يبنى فيها من نفس القبيله وهذا عدوان وتعدى وسطو ع مال الغير اكيد البيت مبنى بفلوس حتى لو الارض منازع عليها وبفلوس المراه المسكينه
    الله ينصره

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  2. هدو بتاريخ

    وبعد لجنه من فيصل بن سلمان حكمت للمرأه بالملكية
    هههههه أقاربها يتحدون أمير المنطقه مهزلها

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