9 سبتمبر 2017 مـ / موافق 18 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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نادي النصر يعتزم مقاضاة إعلامي اتهم النادي بضرب اللُحمة الوطنية

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

تعتزم إدارة نادي النصر رفع دعوى رسمية بحق أحد الإعلاميين، اتهم النادي أثناء ظهوره في برنامج رياضي على إحدى الفضائيات، بضرب اللحمة الوطنية والطعن في وحدة الصف السعودي.

وجاء حديث الإعلامي تعليقاً، على تغريدة أطلقها النصر عبر حسابه على “تويتر” أشاد فيها بمهاجم الفريق محمد السهلاوي، لتسجيله 16 هدفاً وحصوله على لقب هداف التصفيات الآسيوية لكأس العالم، ومساهمته مع رفاقه في تأهل المنتخب السعودي لنهائيات كأس العالم في روسيا العام المقبل.

وتستعد إدارة نادي النصر برئاسة الأمير فيصل بن تركي لتقديم الشكوى بحق الإعلامي المذكور، بتهمة الإساءة للنادي إدارة وجمهوراً ولاعبين.

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