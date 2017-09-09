أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»بعد عدة محاولات لم تنجح.. سعودي يتمكن من الوفاء بنذره ويتبرع بكليته لمريض
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
انتهاء إجازة عيد الأضحى رسمياً.. و1.1 مليون م...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- يتوجه يوم غدٍ الأحد حوالي (1177824) مُوَاطِنَاً ومواطنة من موظفي الدولة في مختلف سلالم
-
رغم منعه من السفر.. هروب الطبيب المتسبب في “ب...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- تمكن طبيب مُتهم بالتسبب في بتر قدم طفل من الهرب خارج المملكة، رغم صدور
-
الشيخ السديس يوجه بزيادة كميات الهدايا المقدم...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- وجّه الرئيس العام لشؤون الحرمين الشيخ د. عبدالرحمن السديس الرئيس بزيادة تقديم الهدايا للحجاج
-
فيديو | مقطع يرصد استخدام أجهزة لجذب الطيور ب...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- رصد مقطع مصور متداول، استخدام أجهزة تصدر منها أصوات للطيور لاصطيادها في أحد المتنزهات