9 سبتمبر 2017 مـ / موافق 18 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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نصائح غذائية ذهبية للعودة إلى المدرسة بنشاط

بتاريخ هنا و هناك | الكاتب :

(أنحاء) – وكالات :-

مع اقتراب موعد العام الدراسي الجديد والاستمتاع بآخر أَيَّام عطلة الصيف، يَسْتَعِد الآباء لشراء القرطاسية واللوازم الأخرى المطلوبة للطفل.

لكن هل فكّرت أَيْضَاً في تنظيم النظام الغذائي للطفل والذي يلعب دوراً أسَاسِيّاً في تزويده بالنشاط وتعزيز قدرته على الاستيعاب والتركيز؛ لِذَا إليك أفضل التوصيات التي تقدّمها لك اختصاصية التغذية البريطانية إيلين داوود:

أولاً: تأكَّدَ من أن طفلك يَحْصُل على الفطور والغداء والعشاء في مواعيد يومية منتظمة، واحرص على التنويع في الأطعمة للحصول على مختلف الفيتامينات والمعادن، لذلك يجب تزويده بالخبز والحبوب الكاملة، ومنتجات الحليب واللحوم والدواجن والسمك والخضار والفاكهة.

ثَانِياً: لا تجعل طفلك يذهب إلى المدرسة على معدة فارغة، فقد أكدت كل الدراسات أن الفطور يساعد على التركيز ويزوّد الجسم بالطاقة الكافية لبدء اليوم الدراسي بنشاط كامل، ويمكن أن يتألف من كوب حليب مع رقائق الذرة المصنوعة من الحبوب الكاملة، أو ساندويش صغير مع جُبْنَة وخضار.

ثَالِثَاً: علّم طفلك أهمية شرب كمية قليلة من الماء مع مرور كل فترة قصيرة لترطيب جسمه، وتفادي أَي انعكاسات سلبية كأوجاع الرأس وقلّة التركيز.

رَابِعَاً: لا تنسَ الوجبات الخفيفة التي يجب أن تكون صحية قدر الإمكان، بَدَلاً من إعطائه رقائق البطاطا والمشروبات الغازية والعصائر المعلبة الغنية بالسكّر، قدّم له الخضار كالخيار والجزر، أو الفاكهة الطازجة كالتفاح والموز، أو الفاكهة المجفّفة مثل التين والمشمش، أو حفنة من المكسّرات النيئة، أو قدم لوحاً صغيراً من الشوكولا الذي يزيد معدّل التركيز ويملك فوائد صحية عديدة.

خَامِسَاً: ضع له جدولَ نومٍ منتظماً، وتأكَّدَ أنه يَحْصُل على 8 ساعات من النوم يَوْمِيّاً، فهذا الأمْر يضمن نمو جسمه بطريقة سليمة، ويؤثر مباشرة في الوظائف الدماغية.

كذلك شددت إيلين داوود على “ضرورة إِجْرَاء فحوص طبية لطفلك قبل بدء العام الدراسي؛ لرصد أَي مشكلة قد تعرقل أداءه في الصف، مثل ضعف النظر الذي يسبّب له آلاماً في الرأس ويمنعه من التركيز”.

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