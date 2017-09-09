9 سبتمبر 2017 مـ / موافق 18 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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«جالاكسي نوت 8» يحصل على 400 ألف طلب شراء مسبق

بتاريخ التكنولوجيا | الكاتب :

(أنحاء) – وكالات :-

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات، اليوم، عن حصولها ما يقرب من 400 ألف طلب شراء مسبق للهاتف في كوريا الجنوبية.

وقالت الشركة إن هناك المزيد من الأشخاص في الولايات المتحدة الذي اشتروا هاتفها الرائد الأحدث جالاكسي نوت 8 بالمقارنة مع النسخ السابقة من هواتف نوت خلال نفس الفترة الزمنية، والذي سوف يتوفر في المتاجر يوم 15 سبتمبر الحالي.

وكانت الشركة الكورية الجنوبية قد كشفت النقاب عن هاتفها الجديد بتاريخ 23 أغسطس الماضي، والذي يضم أكبر شاشة عرض بالنسبة لهذه الفئة بقياس 6.3 إنش، مع النسخة الجديدة من قلمها الإلكتروني S Pen، مع كاميرا خلفية مزدوجة العدسة بدقة 12 ميجابيكسل، وميزة التثبيت البصري للصورة على حد سواء للعدسة واسعة الزاوية والمقربة، بحيث يكون أول هاتف في العالم يوفر هذه الميزة ضمن العدستين.

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