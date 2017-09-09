انتهاء إجازة عيد الأضحى رسمياً.. و1.1 مليون موظف يتوجهون لأعمالهم غداً

(أنحاء) – متابعات :-
يتوجه يوم غدٍ الأحد حوالي (1177824) مُوَاطِنَاً ومواطنة من موظفي الدولة في مختلف سلالم الرواتب المختلفة المعتمدة بالدولة في نظام الخدمة المَدَنِيّة لمباشرة أَعْمَالهم الوظيفية، عقب انقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك، والتي استمرت لمدة 16 يوماً بِحَسَبِ أنظمة ولوائح الإجازات في الخدمة المَدَنِيّة، والتي تعتبر الإجازة الأخيرة الرسمية للعام المالي 1438هـ لكافة موظفي قطاعات الدولة.
ويتصدر موظفو التعليم من حيث أعداد العاملون بالدولة بِحَسَبِ إحصائيات وزارة الخدمة المَدَنِيّة للعاملين بالدولة حتى نهاية العام المالي 1437/1438هـ، وذلك بواقع (501495) موظفاً وموظفة.
ويَأْتِي في المرتبة الثَّانِية الموظفون على سلم الرواتب العام بواقع (428414) موظفاً وموظفة، ثم في المرتبة الثالثة موظفو القطاع الصحي بمجمل (108769) موظفاً وموظفة.