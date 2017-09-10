أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»السعودية تعلن تسريع إصلاحات الاقتصاد.. وطرح “أرامكو” يمضي قدمًا
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
مستثمرون: ركود في مبيعات السيارات المستعملة ب...بتاريخ
(أنحاء) – متابعت :- قال مستثمرون في قطاع بيع السيارات المستعملة، إن مبيعاتها شهدت ركوداً بلغ 80%، وانخفاضاً
-
“الشورى” يستأنف جلساته العادية الاثنين.. تطوي...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- يُعاود مجلس الشورى بعد غدٍ الاثنين استئناف أعمال جلساته العاية من السنة الأولى للدورة
-
خبراء طقس يحذرون من موسم “الحساسية”.. ويكشفون...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- حذر خبراء في الطقس والمناخ، اليوم (السبت)، من موسم “الصفري” الذي يتسبب في انتشار
-
وزير الخارجية الروسي يصل جدة.. والجبير في مقد...بتاريخ
جدة – واس :- وصل وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف إلى جدة اليوم في زيارة للمملكة. وكان في