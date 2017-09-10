رغم صغر سنه.. شاب سعودي يعمل “شيف” بفندق ويبرع في المأكولات الإيطالية والأمريكية | فيديو

(أنحاء) – متابعات :-
خاض شاب سعودي يبلغ من العمر 16 عاما تحدي احتراف الطبخ حتى أصبح طباخا “شيف” في أحد الفنادق بالرياض رغم صغر سنه.
هذا ما كشف عنه تقرير مصور في قناة “MBC”، منوها إلى أن الشيف الشاب “عزام الصويان” اشتهر بإعداد أصناف مختلفة من المأكولات والحلويات.
وأبان عزام أن التحدي بدأ معه كهواية منذ 3 سنوات، عندما دخل المطبخ وبدأ يصنع الحلويات لتكون بداية احترافه الطبخ معتمدا على تطوير ثقافته من خلال كتب الطبخ، مشيرا إلى أنه في أقل من عام برع في طبخ المأكولات الإيطالية والأمريكية.
تحدي وإصرار ..
شاب لم يمنعه صغر سنه من احتراف الطبخ والعمل في فندق شهير
تقرير: محمد المشاري#MBCinaWeek pic.twitter.com/DXe3bYHU7b
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) September 9, 2017