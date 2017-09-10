9 سبتمبر 2017 مـ / موافق 19 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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رغم صغر سنه.. شاب سعودي يعمل “شيف” بفندق ويبرع في المأكولات الإيطالية والأمريكية | فيديو

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

خاض شاب سعودي يبلغ من العمر 16 عاما تحدي احتراف الطبخ حتى أصبح طباخا “شيف” في أحد الفنادق بالرياض رغم صغر سنه.

هذا ما كشف عنه تقرير مصور في قناة “MBC”، منوها إلى أن الشيف الشاب “عزام الصويان” اشتهر بإعداد أصناف مختلفة من المأكولات والحلويات.

وأبان عزام أن التحدي بدأ معه كهواية منذ 3 سنوات، عندما دخل المطبخ وبدأ يصنع الحلويات لتكون بداية احترافه الطبخ معتمدا على تطوير ثقافته من خلال كتب الطبخ، مشيرا إلى أنه في أقل من عام برع في طبخ المأكولات الإيطالية والأمريكية.

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