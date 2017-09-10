رغم صغر سنه.. شاب سعودي يعمل “شيف” بفندق ويبرع في المأكولات الإيطالية والأمريكية | فيديو

تحدي وإصرار ..

شاب لم يمنعه صغر سنه من احتراف الطبخ والعمل في فندق شهير

تقرير: محمد المشاري#MBCinaWeek pic.twitter.com/DXe3bYHU7b

— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) September 9, 2017