9 سبتمبر 2017 مـ / موافق 19 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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وزير الخارجية الروسي يصل جدة.. والجبير في مقدمة مستقبليه

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

جدة – واس :-

وصل وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف إلى جدة اليوم في زيارة للمملكة.

وكان في استقباله بمطار الملك عبد العزيز الدولي معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، وعدد من المسؤولين.

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