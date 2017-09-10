9 سبتمبر 2017 مـ / موافق 19 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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خبراء طقس يحذرون من موسم “الحساسية”.. ويكشفون حقيقة “موجة الحر الأشدّ” القادمة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

حذر خبراء في الطقس والمناخ، اليوم (السبت)، من موسم “الصفري” الذي يتسبب في انتشار أمراض الحساسية، نافين ما يتم تداوله حول وجود موجة حارة قادمة وصفوها بالأشد هذا العام.

وأوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء الدكتور خالد الزعاق، أن موسم “الصفري” الذي يتزامن مع انتصاف موسم سهيل بقي عليه أسبوع، محذرا من مرحلة انتقالية تنتشر فيه الأمراض الخريفية وتتهيج فيه الحساسية بأنواعها.

وردا حول أن هنالك موجة حارة قادمة تعد هي الأشد هذا العام وفق ما نقله بعض خبراء الطقس، أكد الزعاق أن موجات الحر الشديدة “خلفناها وراء ظهورنا”.

وفي السياق ذاته، قال الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني: “البعض يسأل عن موجة حر قامة هي الأشد هذا العام، فالكلام مبالغ فيه وغير واقعي”، ناصحا بتخفيض مؤشر التبريد خوفاً من نزلات البرد.

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