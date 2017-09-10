9 سبتمبر 2017 مـ / موافق 19 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الشورى” يستأنف جلساته العادية الاثنين.. تطوير نظام “التنمية العقاري” من أهم القضايا المدرجة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

يُعاود مجلس الشورى بعد غدٍ الاثنين استئناف أعمال جلساته العاية من السنة الأولى للدورة السابعة بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

ويجرى أعضاء مجلس الشورى في جلسته العادية التاسعة والأربعين التصويت على مطالبة المؤسسة العامة للموانئ بتحويل المجالس الاستشارية في الموانئ إلى مجالس إدارة في كل ميناء ويكون له جميع الصلاحيات الإدارية.

كما يناقش المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1436/ 1437هـ، حيث طالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس صندوق التنمية العقارية بالإسراع في تنفذ الأمر السامي المتضمن تطوير نظام الصندوق ليصبح مؤسسة تمويلية قادرة على تقديم الأدوات المالية والحلول المبتكرة.

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