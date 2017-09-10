9 سبتمبر 2017 مـ / موافق 19 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مستثمرون: ركود في مبيعات السيارات المستعملة بنسبة 80%.. وانخفاض الأسعار 35%

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعت :-

قال مستثمرون في قطاع بيع السيارات المستعملة، إن مبيعاتها شهدت ركوداً بلغ 80%، وانخفاضاً في أسعارها بنسبة 35%، ما دفع العديد من المستثمرين للخروج من السوق خاصة أصحاب المعارض المستأجرة.

وتوقع المستثمرون خروج 50% من المستثمرين في قطاع السيارات المستعملة من السوق، ودخول المستثمرين الجدد واستحواذ كبار المستثمرين على حصة كبيرة من السوق السعودي.

وأرجعوا أسباب انخفاض أسعار ومبيعات السيارات المستعملة، إلى ارتفاع أسعار البنزين عالميا، وارتفاع أسعار إيجار المعارض، وارتفاع أسعار قطع الغيار الاستهلاكية، بجانب استمرار ارتفاع أسعار التأمين على السيارات.

وأشار مستثمر في قطاع السيارات المستعملة إلى أن انخفاض مبيعات السيارات المستعملة وانخفاض أسعارها أدى إلى لجوء بعض المستثمرين للبيع بهامش ربح أقل للتخلص من مخزونهم من السيارات المستعملة، وفقاً لـ”المدينة”.

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