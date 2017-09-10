10 سبتمبر 2017 مـ / موافق 19 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»أبطال الصحة.. سراويل خضراء وزرقاء وشعر “مجلجل”
﻿

أبطال الصحة.. سراويل خضراء وزرقاء وشعر “مجلجل”

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

اكتب هذا المقال من أمام أحد المستشفيات الشهيرة بجدة، وتذكرت عبارة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة التي رددها كثيرا على مسامع السعوديين خلال موسم حج هذا العام وهي ” أبطال الصحة “.

وانطلاقا من دوري كمواطن “غلبان” يعاني من ابتزاز المستشفيات الخاصة، ويهرب من ” أبطال الصحة ” في المستشفيات الحكومية خوفا من أدوارهم ” البطولية ” التي تتصدر الصحف، إضافة إلى وصولهم للعالمية على طريقة نادي “الهلال”، لذلك اتجه دائما إلى عاشقي “الورقة الزرقاء”.

ما تعيشه المستشفيات الخاصة من غياب للرقابة بشكل مخيف، دفعني إلى هذا التساؤل، أين أنت يا وزير ” الأبطال”؟؟؟، هل زرت بشكل مفاجئ أحد تلك المستشفيات التي تعج بالأطباء الوافدين الغير كفء، لماذا لا تقف عليها بنفسك، وتضرب بيد من الحديد على “مصاصي الدماء ” الذين تخلوا عن شرف المهنة، وأصبح هدفهم الأول والأخير الأرباح التجارية.

ولا يخفى عليك سيدي الوزير البطل سبب هروبي من ” أبطال الصحة” الذين يعتنون بهنداهم أكثر من علمهم ومهنتهم، بين سروايل خضراء وزرقاء وشعر “مجلجل”، ونظرة غرور  وتعالي وكأنهم “وزراء”.

لا أنكر أيها الوزير البطل، انك بطل حقيقي، ومثلما نجحت في وزارة التجارة، ستحاول أن تنجح في الصحة، ولكن لابد أن تعلم بأن أمامك حمل ثقيل، وتاريخ وزارة مرصع بـ”الفشل”، وهندام أبطالها.

مع الفنجان

قررت أن أتعالج لدى أبطال الصحة، فكرت ثم تذكرت أن لدي “تأمين صحي”.

حول الكاتب

قد ترغب أيضًا بقراءة

  • سلبيات الحج … شكرا خالد الفيصل...

    بتاريخ

    رفع السعوديون رؤوسهم بعد نجاح موسم حج هذا العام وتحقيقه أعلى معدلات التنظيم ، وتأهل المنتخب السعودي الأول

  • منصور يأغلى وطن

    بتاريخ

    الأرقامُ تتعاقب والعلمُ يرفرف عالياً، والمجدُ حاضراً وماضياً ، رايةُ التوحيدِ دائماً وأبداً عالية ، لاتعرف الانحناء في

  • صراحة قينان أوجعت المدلعين...

    بتاريخ

    “المعلم والمعلمة، أهم ركن في العملية التعليمية والتربوية على الإطلاق، أي أنه وأنها «المعلم والمعلمة» يأتيان أولا وثانيا

  • في مكة.. هناك ملحمة غنائية!

    بتاريخ

    نعم هناك ملحمة غنائية جرت حول مكة.. حيث كتب ضياء خوجة: يا مكة يا أم القرى..وانبرى لها الملحن

إضافة تعليق