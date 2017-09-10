10 سبتمبر 2017 مـ / موافق 19 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | وزير الاتصالات: إجراءات جديدة حول التطبيقات الذكية ستسعد الجميع

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

نشر الإعلامي عادل أبو حميد مقطع فيديو لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، بشر من خلاله أن الفترة القادمة ستشهد الإعلان عن إجراءات حول التطبيقات الذكية ستسعد الجميع.

وقال السواحة في مقطع الفيديو: “هناك أمور طيبة إن شاء الله قادمة بخصوص التطبيقات”، مضيفاً أن ما سيتم الإعلان عنه سيكون إيجابياً ويسعد الجميع.

وذهب عدد من المعلقين على الفيديو بأن الوزير يلمح في حديثه لفك حجب بعض الميزات في التطبيقات الذكية، مثل المكالمات الصوتية، والمرئية.

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