10 سبتمبر 2017 مـ / موافق 19 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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ألمانيا: داعش استولى على 11 ألف جواز سفر سوري فارغ

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – وكالات :-

ذكرت صحيفة “بيلد ام سونتاغ” الألمانية الأحد أن سلطات برلين تعتقد أن تنظيم داعش استولى على أكثر من 11 ألف  جواز سفر سوري فارغ، ويمكن إضافة تفاصيل عن أفراد فيها.

ونقلت الصحيفة عن وثائق سرية للشرطة الاتحادية ووزارة الداخلية أن المحققين وضعوا لائحة بأرقام جوازات سفر فارغة طبعتها السلطات في  سوريا، موضحةً أن هذه الجوازات تشكل أوراقا ثبوتية أصلية يمكن ملؤها بتفاصيل شخصية.

وفي المجموع تقول أجهزة الأمن الألمانية أن 18 الف جواز سفر سرقت من مقار للنظام السوري بينها آلاف أصبحت في حوزة مجموعات أخرى غير تنظيم  داعش.

وقالت ناطقة باسم الشرطة الاتحادية للصحيفة إن “تطورات مرتبطة بوضع اللاجئين كشفت أن منظمات إرهابية تنتهز هذه الفرصة لإدخال مهاجمين محتملين أو مؤيدين لها لا يمكن رصدهم إلى أوروبا والمانيا”.

وتبين أن عناصر في المجموعة التي تقف وراء اعتداءات باريس التي أودت بـ130 شخصا في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 يحملون  جوازات سفر سورية مزورة.

وأضافت أن “جوازات السفر المزورة أو التي تم إدخال تغييرات عليها تستخدم في أغلب الأحيان للدخول بطريقة غير شرعية بدون أن يكون الدافع شن هجمات ارهابية”.

وأفادت الوثائق التي اطلعت عليها “بيلد ام سونتاغ” أن 8625 جواز سفر دققت فيها سلطات الهجرة الألمانية عام 2016 تبيّن أنها مزورة.

لكن الوثائق لم تتضمن أي معلومات عن كيفية وصول جوازات السفر هذه إلى اللاجئين.

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