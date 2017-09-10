موبايلي تعايد منسوبيها في مختلف مناطق المملكة

(أنحاء) – الرياض – ناصر الحسن : ــ
أقامت شركة اتحاد اتصالات “موبايلي”، صباح يوم الأحد، حفل معايدة لكافة موظفيها بالمواقع الرئيسية للشركة، وذلك في أول أيام العودة إلى العمل بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.
وأقيمت المعايدة، في كل من الرياض وجدة والدمام والخبر، بالإضافة إلى المدينة المنورة وتبوك في المنطقة الشمالية، وأبها في المنطقة الجنوبية، حيث تحرص “موبايلي” على إقامة حفل المعايدة سنويًّا في عددٍ من المدن لتعزيزِ دور التقارب بين الموظفين.
وقامَ كبارُ التنفيذيين بالشَّركة في منطقة الريَّاض يتقدَّمهم الرئيس التنفيذي لموبايلي المهندس أحمد أبو دومة، بمعايدة موظفي المنطقة الوسطى، في الحفل الذي أقيم بمقر الشركة الرئيسي، في جو عكس روح التآلف والمودة التي تتمتع بها “عائلة موبايلي”.
من جهته أكد الرئيس التنفيذي المهندس أحمد أبودومة قائلاً “إنَّ حفل عيد الأضحى المُبارك المُقام في كافة قطاعات الشركة وبختلف مناطق المملكة لهذا العامِ أتى بعد قطعِ جهودٍ كبيرةٍ لموبايلي في موسم الحج الماضي، والذي نتمنى أن يتقبّل اللهُ أعمالَ حجيجه الصالحة وأعمال كافة القطاعات المُشاركة فيه، وإن مشاركة إدارة الشركة التنفيذية تأتي لتُؤكّد اهتمام الشركة بما قدمته كوادرُها الشركة من إنجازاتٍ خلال موسم الحج لهذا العام”.
يذكر أن حفل المعايدة الذي أقيم بمدينة جدة والدمام والخبر والمدن الأخرى اتسم بأجواء المحبة والقيم التي تسعى “موبايلي” لنشرها داخل منظومة العمل، كما يُعتبر حفل المعايدة واحدًا من ضمن مجموعة من الاحتفالات التي تقيمها الشركة لموظفيها بشكلٍ مُستمر.