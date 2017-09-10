10 سبتمبر 2017 مـ / موافق 19 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الجبير: الأزمة مع قطر مستمرة حتى توقف دعم الإرهاب واستضافة المطلوبين

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أكد وزيرا خارجية المملكة وروسيا تعاونهما على مواجهة التطرف والإرهاب في المنطقة، وتعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات.

وقال وزير الخارجية عادل الجبير إن الأزمة مع دولة قطر مستمرة حتى تتوقف عن دعم الإرهاب، واستضافة المطلوبين، وتكف عن خطابها التحريضي، كما أن عليها الاستجابة لقائمة المطالب حتى يتم فتح صفحة جديدة في العلاقات.

وأضاف الجبير في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي، ظهر اليوم الأحد بالرياض، أن قطر تعلم تماماً ما هو مطلوب منها، ونحن ننتظر أن نرى منها رغبة جادة لإيجاد حل للأزمة.

وأبان أن المملكة تؤيد إقامة مناطق خفض التوتر والتصعيد في سوريا، وتتطلع لبدء العملية السياسية في سوريا.

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