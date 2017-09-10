10 سبتمبر 2017 مـ / موافق 19 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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وزير الخارجية الروسي: ندعم جهود المملكة لتوحيد المعارضة السورية

بتاريخ أنحاء العالم ،أنحاء الوطن | الكاتب :

لافروف

(أنحاء) – متابعات :-

أكد وزيرا خارجية المملكة وروسيا تعاونهما على مواجهة التطرف والإرهاب في المنطقة، وتعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ظهر اليوم بالرياض إنه تم الاتفاق مع المملكة على تعزيز وفتح آفاق جديدة للتعاون والتنسيق بين البلدين.

وأكد دعم بلاده لجهود الوساطة التي يقوم بها أمير الكويت لحل الأزمة الخليجية، معبراً عن أمله في أن تصل هذه الجهود لحلول تفضي لتجاوز الخلافات، وحل الأزمة.

وقال لافروف إن مجلس التعاون الخليجي يمثل آلية مهمة لمعالجة العديد من القضايا، مشدداً على ضرورة الحفاظ عليه موحداً.

وأكد دعمه لجهود المملكة لتوحيد المعارضة السورية في مجموعة واحدة، وأن السوريين وحدهم من يقررون مصير دولتهم، لافتاً إلى أن إنشاء مناطق خفض التوتر في سوريا تساهم في تعزيز التسوية السياسية.

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