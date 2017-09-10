10 سبتمبر 2017 مـ / موافق 19 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مصرع 7 أشخاص بينهم 6 من عائلة واحدة إثر حادث تصادم مروّع بالأحساء

بتاريخ حوادث | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

لقي 7 أشخاص بينهم 6 من عائلة واحدة (طفلان و4 نساء) مصرعهم، وأصيب 4 آخرين بينهم حالتان حرجتان، إثر حادث تصادم مركبتين وجها لوجه فجر أمس على طريق العقير- العيون في الأحساء.

ومن جانبه أوضح مدير مستشفى مدينة العيون العام في الأحساء فهد الكليب، أن قسم الطوارئ والإسعاف في المستشفى، استقبل المتوفين والبالغ عددهم 7 حالات، وجرى إدخالهم ثلاجة الموتى في المستشفى لاستكمال الإجراءات، فيما تم استقبال نحو 4 مصابين في الحادث، وفقا لـ”الوطن”.

فيما قامت فرق الإنقاذ في الدفاع المدني في مدينة العيون بإخراج المحتجزين من داخل المركبتين، فيما فتحت جهات الاختصاص في مرور الأحساء تحقيقا لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤولية.

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