فيديو | لقطات مخيفة تظهر شدة الإعصار إرما بفلوريدا

(أنحاء) – متابعات : ــ

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، لقطات مصورة تظهر الأجواء المخيفة التي نتجت عن قرب وصول إعصار إرما إلى فلوريدا الأمريكية.

والتقط عدد من السكان مقاطع متنوعة مع دخول ساعات الفجر الأولى ليوم الأحد في الولايات المتحدة، وظهرت في المقاطع بوادر الإعصار التي كانت بحد ذاتها مدعاة للرعب.

ووصل الإعصار إرما، الأحد إلى جزيرة “كي ويست” في ولاية فلوريدا التي هرب سكانها ليلاً من الرياح العتيدة والبحر الهائج بعد إعلان حالة الإنذار القصوى.

ودعا “المركز الوطني الأمريكي لمراقبة الأعاصير”، إلى “اتخاذ الإجراءات والاستعدادات الضرورية كافة، لحماية الحياة والممتلكات” في المناطق التي تقع ضمن مسار الإعصار”.

وأعلن المركز أن قوة الإعصار ارتفعت إلى الدرجة الرابعة قبل وصوله إلى “كي ويست” مهدداً فلوريدا بعدها، متوقعاً أن تمرّ عين الإعصار على أرخبيل “لوور كيز” في جنوب فلوريدا وأن يتوجه إلى “قرب أو على طول” ساحل فلوريدا الغربي.

وحذر مركز الأعاصير من أمواج قد يصل ارتفاعها إلى 4,6 أمتار وهي كافية لإغراق منزل بكامله.

وفرضت مدن عدة حظر تجول ليلي، من مساء السبت، بهدف تخفيف الخسائر البشرية وعمليات السرقة المحتملة، فيما حذر حاكم فلوريدا من احتمال أن يكون الإعصار إرما أسوأ من الإعصار أندرو الذي أسفر عام 1992 عن مقتل 65 شخصاً وتسبب بإجلاء 20,6 مليون شخصاً من فلوريدا.