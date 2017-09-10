فيديو | لقطات مخيفة تظهر شدة الإعصار إرما بفلوريدا

(أنحاء) – متابعات : ــ
تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، لقطات مصورة تظهر الأجواء المخيفة التي نتجت عن قرب وصول إعصار إرما إلى فلوريدا الأمريكية.
والتقط عدد من السكان مقاطع متنوعة مع دخول ساعات الفجر الأولى ليوم الأحد في الولايات المتحدة، وظهرت في المقاطع بوادر الإعصار التي كانت بحد ذاتها مدعاة للرعب.
ووصل الإعصار إرما، الأحد إلى جزيرة “كي ويست” في ولاية فلوريدا التي هرب سكانها ليلاً من الرياح العتيدة والبحر الهائج بعد إعلان حالة الإنذار القصوى.
ودعا “المركز الوطني الأمريكي لمراقبة الأعاصير”، إلى “اتخاذ الإجراءات والاستعدادات الضرورية كافة، لحماية الحياة والممتلكات” في المناطق التي تقع ضمن مسار الإعصار”.
وأعلن المركز أن قوة الإعصار ارتفعت إلى الدرجة الرابعة قبل وصوله إلى “كي ويست” مهدداً فلوريدا بعدها، متوقعاً أن تمرّ عين الإعصار على أرخبيل “لوور كيز” في جنوب فلوريدا وأن يتوجه إلى “قرب أو على طول” ساحل فلوريدا الغربي.
وحذر مركز الأعاصير من أمواج قد يصل ارتفاعها إلى 4,6 أمتار وهي كافية لإغراق منزل بكامله.
وفرضت مدن عدة حظر تجول ليلي، من مساء السبت، بهدف تخفيف الخسائر البشرية وعمليات السرقة المحتملة، فيما حذر حاكم فلوريدا من احتمال أن يكون الإعصار إرما أسوأ من الإعصار أندرو الذي أسفر عام 1992 عن مقتل 65 شخصاً وتسبب بإجلاء 20,6 مليون شخصاً من فلوريدا.
Meteorologist vs Hurricane Irma
Insane 😳😳 #HurricaneIrma #KeyWest @NWSKeyWest @NWSMiami #Florida
pic.twitter.com/Cg7bM3W8SO
— Abraham Jr. ® (@torrea40) September 10, 2017
Awful scenes currently in #Miami as #hurricane #irma
takes force #Florida pic.twitter.com/T9lVY4Cz4I #Theworldface
— Theworldface (@the_worldface) September 10, 2017
#Hurricane #Irma #miami #Florida Key
West First Legal Rum Incredible as they
take the eyewall pic.twitter.com/cq4txA75Wg #Theworldface
— Theworldface (@the_worldface) September 10, 2017
Good morning it's 8:10am and this is how it looks now.#HurricaneIrma #IrmaHurricane2017 #HurrcaneIrma #Irma #Florida pic.twitter.com/ktD8CTougI
— Yamilet (@YPavot) September 10, 2017
🔴دخول مياه البحر غرب #فلوريدا من شدة الرياح 🌪❗️#اعصار #إرما 😨#Irma west #Florida #طقس_العالم pic.twitter.com/DaGeVsOMfK
— #طقس الخليج. (@jmeel1986) September 10, 2017
Hey let's go outside and film ourselves dying today! 😳😳😳😳😳😳 #HurricanIrma #florida pic.twitter.com/2fB1UI9cIp
— DJ Relentt (@djrelentt) September 10, 2017
Strong & Extreme winds in #KeyWest #HurricaneIrma #Florida pic.twitter.com/QUUiJreSEF
— Kevin W. (@kwilli1046) September 10, 2017
Apsolutely atrocious conditions #HurricaneIrma #Florida #Miami
— Abraham Jr. ® (@torrea40) September 10, 2017
Storm Surge Moving Inland and Flooding Streets In Key West, FL#HurricaneIrma #KeyWest #Florida
pic.twitter.com/WfyK2ppQtc
— Abraham Jr. ® (@torrea40) September 10, 2017