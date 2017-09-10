10 سبتمبر 2017 مـ / موافق 19 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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صورة | متحدثة “الخارجية الروسية” تنشر صورتها بالحجاب لدى وصولها المملكة

بتاريخ شبكات اجتماعية | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

ظهرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا مرتدية الزي الإسلامي لدى وصولها المملكة أمس (السبت)، ضمن وفد رسمي ترأسه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف؛ لإجراء عدة لقاءات رسمية.

ونشرت زاخاروفا صورة لها عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” وهي ترتدي الحجاب، مرفقة بها تدوينة قالت فيها: “في السعودية سألوني، عما إذا كنت سأرتدي الزى المحلى.. بالطبع”.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد وصل إلى جدة أمس في زيارة للمملكة؛ حيث كان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي وزير الخارجية عادل الجبير، إلى جانب عدد من المسؤولين.

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