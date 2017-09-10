10 سبتمبر 2017 مـ / موافق 19 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | سقوط سيارة من فوق جسر بـ”دائري الرياض”.. ووفاة قائدها

بتاريخ حوادث ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

تعرضت سيارة للسقوط من فوق جسر يقع بين طريق المطار ومخرج “8” بالدائري الشمالي في العاصمة الرياض، حيث أظهر مقطع فيديو السيارة أسفل الجسر بعد سقوطها، وتجمهر عدد من الأشخاص حولها.

ورجح مصدر أن سبب سقوط السيارة هو انهيار أحد حواجز الجسر بعد اصطدامها به، مبيناً أن قائدها قد توفي، فيما تم نقل من معه في السيارة إلى المستشفى، وإدخالهم إلى العناية المركزة.

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