أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»قنصلية المملكة في واشنطن تتخذ إجراءات سريعة لإنقاذ السعوديين من إعصار “إرما”
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