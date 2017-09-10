10 سبتمبر 2017 مـ / موافق 19 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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صور | الجبير يعقد جلسة مباحثات رسمية مع وزير الخارجية الروسي

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

جدة – واس : ــ

عقد معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في مكتبه بجدة اليوم جلسة مباحثات رسمية مع معالي وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف.

وجرى خلال الجلسة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والمستجدات في المنطقة، والتأكيد على محاربة التطرف والإرهاب بصوره وأشكاله كافة.

حضر جلسة المباحثات مدير إدارة الشؤون الإعلامية بوزارة الخارجية السفير أسامة نقلي ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل مرداد ، ومدير عام مكتب معالي وزير الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري ، ومدير عام فرع وزارة الخارجية في مكة المكرمة السفير جمال بالخيور ، فيما حضره من الجانب الروسي سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرغي كوزولوف والوفد الرسمي المرافق لمعالي وزير الخارجية الروسي.

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