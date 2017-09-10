10 سبتمبر 2017 مـ / موافق 19 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مصادر: مدرب النصر يعيد تقييم المدافع “حمد العقيلي” فنياً.. و”غالي” يطالب بـ”فيلا”

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

كشفت مصادر أن إدارة النصر فاجأت المدافع حمد العقيلي، بطلب إعادة تقييمه فنياً من قبل مدرب الفريق البرازيلي ريكاردو جوميز.

وأوضحت أن اللاعب فوجئ باتصال إدارة النادي به والطلب منه الالتحاق بتدريبات الفريق الأول لكرة القدم لإعادة تقييمه فنيا من المدرب البرازيلي، بعدما قطع شوطا كبيرا في الانتقال إلى الخليج بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم، مشيرين إلى أن المدرب ما زال غير مقتنع بأي مدافع بعد إصابة البرازيلي برونو يوفيني وعبدالله مادو.

وعلى صعيد متصل، ذكرت المصادر ذاتها أن المحترف المصري حسام غالي طالب إدارة الكرة بنادي النصر بضرورة الإسراع بتسليمه فيلا في أحد المجمعات الفاخرة بالرياض أسوةً بالجهاز الفني، وبرونو وابن جلدته لاعب الوسط ليوناردو بيريرا.

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