10 سبتمبر 2017 مـ / موافق 19 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | نداء استغاثة للأمير محمد بن سلمان : أنقذوا جدة التاريخية

بتاريخ أنحاء الوطن ،ثقافة وفنون ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – جدة – سلطان ناصر : ــ

وجه سمير قمصاني أحد المهتمين بالشأن السياحي نداء استغاثة إلى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإنقاذ مدينة جدة التاريخية وإنشاء هيئة عليا لتطويرها وإدارتها بعد سلسة الحرائق التي طالتها مؤخرا.

وقال قمصاني عبر برنامج يا هلا الذي يبث على قناة روتانا خليجية: “صرخة استغاثة إلى سمو ولي العهد محمد بن سلمان أنقذوا جدة التاريخية لانه لايليق ما يحصل بها وهي المصنفة ثم التراث الإنساني العالمي في اليونيسكو”.

وطالب قمصاني بإنشاء هيئة عليا شبيهة بهئية تطوير العلا “تتولى إدارة جدة التاريخية والحفاظ عليها لان الطريقة التي تداربها مدينة جدة التاريخية حاليا لاترقى إلى مكانة جدة وقيمة هذا التراث الإنساني”.

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