تعرّف على خطوات الإسعافات الأولية لحالة “الإغماء”

(أنحاء) – متابعات :-

يحدث الإغماء عادة نتيجة نقص إمدادات الدم إلى الدماغ، ولا يعرف كثيرون ما الإسعافات الأولية عند حدوثه. إليك ما ينبغي القيام به عند سقوط أحد الأشخاص مغمى عليه بالقرب منك:

* الخطوة الأولى أن تعدل وضعية جسم المغمى عليه ليكون مستلقياً على ظهره بشكل مستقيم، مع رفع ساقيه قليلاً لزيادة تدفق الدم باتجاه الدماغ.

* اطلب المساعدة الطبية إذا كنت لا تعلم الكثير عن الإسعافات الأولية لحالة الإغماء.

* إذا كان المكان مزدحماً اطلب مساعدة من حولك لنقل المصاب إلى مكان غير مزدحم أو مفتوح يكون الهواء فيه أفضل.

* إذا كان المصاب يرتدي ملابس ضيقة ساعده على فك أزرارها، وإذا كان يرتدي سترة فعليك مساعدته لخلعها، ما يؤدي إلى تحسين عملية التنفس.

* حاول استعادة وعي المصاب بالتحدث إليه بصوت عالٍ، أو بالربت عليه بلطف. أيضاً، تحسس نبضه وتأكد من أنه لايزال يتنفس.

* في بعض الأحيان يحدث الإغماء أثناء التعرّض للشمس، أو في مواقف مشحونة بالتوتر، أو أثناء السفر نتيجة الجفاف والإرهاق. لذلك احرص على أن يشرب المصاب فور استعادته للوعي قليلاً، على أن يكون الماء مضافاً له سكّر، أو سكّر وملح وليمون (حامض)، أو عصير فواكه.

* تأكّد من راحة المصاب لنصف ساعة على الأقل قبل أن يستأنف العودة للعمل.

* في 90 بالمائة من حالات الإغماء تحدث الإصابة لصغار السن، وتتم استعادة الوعي خلال دقيقة أو اثنتين.

* إذا تكرّر الإغماء مرتين خلال بضعة أسابيع لابد من أخذ الأمر بجدية وإجراء فحوصات. وإذا حدثت إصابات أو جروح نتيجة الإغماء لابد من علاجها على الفور، ووقف النزيف حال حدوثه.