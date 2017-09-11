11 سبتمبر 2017 مـ / موافق 20 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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236 ألف بلاغ تغيب وافدين عن العمل بنهاية 2016 .. الآسيويون الأعلى بـ 55 %

بتاريخ اقتصاد | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

بلغ عدد البلاغات التي تلقتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن تغيب العمالة الوافدة عن العمل في المنشآت الخاصة والتجارية نحو 235974 بلاغا بنهاية 2016.

وحسب إحصائية صادرة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فإن منطقة الرياض شكلت العدد الأكبر من هذه البلاغات بنحو 11 في المائة، تليها المنطقة الشرقية.

وشكلت العمالة من الجنسية الآسيوية على نحو 55 في المائة، من بلاغات التغيب خلال العام الماضي، حسب “الاقتصادية”.

وتقدم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خدمة بلاغات التغيب عن العمل إلكترونيا للمنشآت، حيث تمكّن صاحب المنشأة من تقديم بلاغات التغيب في حال تغيب وافد عن العمل وتغيير حالة الوافد إلى (متغيب عن العمل) ويتوقف احتسابه في نطاق المنشأة.

واشترطت الوزارة للتبليغ أن تقوم المنشأة بتسجيل خدمة العنوان الوطني لدى البريد السعودي، وأن يكون الاشتراك سارياً لكل من فرع المنشأة الطالب للخدمة والمركز الرئيس، وأن تكون المنشأة قائمة، وتكون حالة الوافد على رأس العمل، وألا يكون للوافد دعوى على المنشأة في نظام القضايا.

كما تضمنت الشروط أن تكون رخصة العمل أو الإقامة الخاصة بالوافد سارية الصلاحية.

إلى ذلك، أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قرارا يلزم المنشآت العملاقة والكبيرة بإعداد وثيقة استرشادية لأخلاقيات العمل للعاملين فيها، وذلك في خطوة تهدف إلى جاذبية وتحسين أداء سوق العمل في المملكة.

ونص القرار، على أن تستند المنشآت عند إعدادها لهذه الوثيقة على الدليل الاسترشادي لقواعد أخلاقيات العمل الذي أصدرته الوزارة، ويتم العمل على تحديث الوثيقة الخاصة بالمنشأة، وفقًا لأية تعديلات تطرأ على هذا الدليل.

وكانت الوزارة قد أصدرت في وقت سابق الدليل الاسترشادي لقواعد أخلاقيات العمل، وذلك لما لميثاق أخلاقيات العمل من أهمية في إيجاد بيئة عمل إيجابية ومنافسة.

واحتوى الدليل الاسترشادي في أبوابه، على التعاريف، والأهداف، والعلاقة العمالية، وبيئة العمل، والسلوكيات والآداب العامة، ومحصلات العمل بالدليل الاسترشادي، إضافة إلى أخلاقيات العمل في الدين الإسلامي، ونظام العمل.

وقد أعدت الوزارة الدليل، ليتم الاستفادة منه من قبل منشآت القطاع الخاص عند إعداد وصياغة اللوائح والسياسات الداخلية التي تشتمل على قواعد أخلاقيات العمل الداخلية للمنشآت، مؤملة أن يكون الدليل الاسترشادي بداية لمرحلة تتبلور فيها أسس ومنافع إيجابية تصب في مصلحة الأطراف كافة ذات الصِّلة في سوق العمل في المملكة، وترتقي إلى مستويات منافسة دوليا.

وتتطلع الوزارة، أن يسهم الدليل الاسترشادي لقواعد أخلاقيات العمل في دعم العلاقة بين العاملين في القطاع الخاص.

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