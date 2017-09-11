11 سبتمبر 2017 مـ / موافق 20 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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لاعبو الأخضر يتبرعون بجزء من مكافآتهم لأسر شهداء الحد الجنوبي

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

كشف حارس مرمى المنتخب السعودي وليد عبدالله، أن لاعبي الأخضر قرروا التبرع بجزء من مكافآتهم التي سيحصلون عليها نظير التأهل لمونديال روسيا 2018، لأسر شهداء الحد الجنوبي.

وأوضح وليد عبدالله في مداخلة هاتفية مع القناة “الرياضية” أمس (الأحد)، أن جميع اللاعبين اتفقوا على تقديم تلك المبادرة لأسر شهدائنا البواسل في الحد الجنوبي، لمشاركتهم فرحة التأهل لكأس العالم.

يذكر أن المنتخب السعودي قد تأهل للمونديال باحتلاله المركز الثاني في مجموعته، بعد فوزه على اليابان في المباراة الأخيرة بهدف نظيف على ملعب الجوهرة، ليكون تأهله للمرة الخامسة في تاريخه.

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