11 سبتمبر 2017 مـ / موافق 20 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | إصابة بابا الفاتيكان جراء توقف مفاجئ لسيارته في كولومبيا

بتاريخ أنحاء العالم ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – وكالات :-

تسبب توقف مفاجئ لسيارة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، في حدوث إصابة طفيفة له خلال تجواله بسيارته في مدينة قرطاجنة على شاطئ الكاريبي بكولومبيا.

وتسببت الإصابة في نزيف طفيف للدم من الحاجب الأيسر للبابا ، ولكنه واصل زيارته للمدينة وبقع الدم على ردائه الأبيض.

وكان مئات الآلاف تجمعوا لتحية البابا، ما عرقل طريق المرور أمام السيارة البابوية، ويبدو أنه قد حدث ارتطام لرأس البابا (80 عاما) جراء التوقف المفاجئ للسيارة، وقام أحد المرافقين بتضميد الجرح.

يذكر أن قرطاجنة هي المحطة الأخيرة للبابا في زيارته لكولومبيا التي استغرقت خمسة أيام.

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